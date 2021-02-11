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11.02.2021 - 17:58 |

Jennifer Lopez-Alex Rodriguez'in erken Sevgililer Günü kutlaması

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, Sevgililer Günü kutlamasını dört gün öne çekti. Ünlü çift, dün Miami'de bir otelden çıkarken objektiflere takıldı.

Jennifer Lopez-Alex Rodriguez'in erken Sevgililer Günü kutlaması
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Alex Rodriguez ile Jennifer Lopez, dün Sevgililer Günü'nü kutladı. 51 yaşındaki şarkıcı ve kendisinden altı yaş küçük nişanlısı, Mimami'deki bir otelden çıkarken görüntülendi.

Jennifer Lopez-Alex Rodriguezin erken Sevgililer Günü kutlaması

Jennifer Lopez'in yeni projesinin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gidecek olması nedeniyle ünlü çift, Sevgililer Günü'nü dört gün öne çekti.

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JENNIFER BEYAZLAR İÇİNDE
ABD'li yıldız, uzun kollu beyaz elbisesini halka küpeler ve çiçek desenli bir maskeyle kombinledi. Saçlarını topuz yapan Lopez, renkli bir çanta ve beyaz platform topuklu ayakkabı tercih etti.

Jennifer Lopez-Alex Rodriguezin erken Sevgililer Günü kutlaması

Gri tişört, mavi kot pantolon ve aynı renk spor ayakkabı giyen Alex Rodriguez, koronavirüs salgınına karşı maske takmayı ihmal etmezken, kıyafetini sol bileğine taktığı altın bir saatle tamamladı.

Berfu-Eser Yenenler çiftinden eğlenceli paylaşımSosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ile birlikte çektiği videoyu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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