Jennifer Lopez-Alex Rodriguez'in erken Sevgililer Günü kutlaması

Alex Rodriguez ile Jennifer Lopez, dün Sevgililer Günü'nü kutladı. 51 yaşındaki şarkıcı ve kendisinden altı yaş küçük nişanlısı, Mimami'deki bir otelden çıkarken görüntülendi.

Jennifer Lopez'in yeni projesinin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gidecek olması nedeniyle ünlü çift, Sevgililer Günü'nü dört gün öne çekti.

JENNIFER BEYAZLAR İÇİNDE

ABD'li yıldız, uzun kollu beyaz elbisesini halka küpeler ve çiçek desenli bir maskeyle kombinledi. Saçlarını topuz yapan Lopez, renkli bir çanta ve beyaz platform topuklu ayakkabı tercih etti.

Gri tişört, mavi kot pantolon ve aynı renk spor ayakkabı giyen Alex Rodriguez, koronavirüs salgınına karşı maske takmayı ihmal etmezken, kıyafetini sol bileğine taktığı altın bir saatle tamamladı.