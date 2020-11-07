07.11.2020 - 17:50 |
Jennifer Lopez-Alex Rodriguez'in yeni yatırımı
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez, gösteri dünyasından elde ettikleri kazançlarını farklı bir iş kolunda değerlendirme kararı aldı.
Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çifti, yoğunluğu artırılmış şekersiz kahve üreten bir markaya yatırım yaptı.
Firmanın CEO'su Jim DeCicco, "Ben ve ağabeyim işimizi Jennifer ve Alex'in de katkısıyla büyütecek olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.
Lopez ve Rodriguez'in, şöhretlerini kullanarak, hedef kitleye ulaşmaya çalışacağı belirtildi.