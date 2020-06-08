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HaberlerMagazin Haberleri Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez protestolara katıldı
08.06.2020 - 11:13 |

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez protestolara katıldı

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için başlatılan protestolara ünlülerin destekleri de biliniyor. Son olarak Jennifer Lopez ve Alex Rodrigues de Hollywood'taki gösterilerde görüntülendi.

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez protestolara katıldı
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Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, Hollywood’da düzenlenen George Floyd protestolarına katıldı. Corona virüs nedeniyle maske ve eldiven önlemini alan çift, ellerinde ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı.

Lopez, “Siyahların hayatı önemlidir” mesajını taşırken, Rodriguez de, “Yeter artık” döviziyle protestocularla birlikte yürüdü. Ünlü şarkıcı, taşıdıkları dövizlerin ikiz çocukları Emme ve Max’in yaptığını söyledi.

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez protestolara katıldı
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA 

Magazin Haberleri Bülteni (8 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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