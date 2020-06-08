Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez protestolara katıldı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, Hollywood’da düzenlenen George Floyd protestolarına katıldı. Corona virüs nedeniyle maske ve eldiven önlemini alan çift, ellerinde ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı.

Lopez, “Siyahların hayatı önemlidir” mesajını taşırken, Rodriguez de, “Yeter artık” döviziyle protestocularla birlikte yürüdü. Ünlü şarkıcı, taşıdıkları dövizlerin ikiz çocukları Emme ve Max’in yaptığını söyledi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA