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31.08.2020 - 11:25 |

Jessica May'den 'Maria ile Mustafa' alışverişi

Atv'de 6 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluşacak olan 'Maria ile Mustafa' dizisinin güzel oyuncusu Jessica May, geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi.

Jessica May'den 'Maria ile Mustafa' alışverişi
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Kapadokya’da akşamların çok soğuk olduğunu belirten Jessica May, "Kapadokya’ya ilk kez çekimler için gittim. Sabahları çok sıcak, akşamları çok soğuk oluyor. Kapadokya’da gün içinde 4 mevsimi yaşıyoruz, bu yüzden sete dönmeden önce kışlık alışveriş yapmaya geldim" dedi.

Giyim tarzı ve maskesiyle dikkat çeken May, hayranlarından gelen fotoğraf isteklerini kırmayarak, sosyal mesafeyi gözetip fotoğraf çekildi.

Güzel oyuncu, daha sonra eşiyle bir araya gelerek, deniz manzarasına karşı baş başa akşam yemeği yedi.

Jessica Mayden Maria ile Mustafa alışverişi

 

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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