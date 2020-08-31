Jessica May'den 'Maria ile Mustafa' alışverişi

Kapadokya’da akşamların çok soğuk olduğunu belirten Jessica May, "Kapadokya’ya ilk kez çekimler için gittim. Sabahları çok sıcak, akşamları çok soğuk oluyor. Kapadokya’da gün içinde 4 mevsimi yaşıyoruz, bu yüzden sete dönmeden önce kışlık alışveriş yapmaya geldim" dedi.

Giyim tarzı ve maskesiyle dikkat çeken May, hayranlarından gelen fotoğraf isteklerini kırmayarak, sosyal mesafeyi gözetip fotoğraf çekildi.

Güzel oyuncu, daha sonra eşiyle bir araya gelerek, deniz manzarasına karşı baş başa akşam yemeği yedi.