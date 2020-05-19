Canlandırdığı Joker karakteriyle, En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazanan Joaquin Phoenix baba oluyor. Page Six’in haberine göre, Phoenix’in nişanlısı Rooney Mara, altı aylık hamile. Çiftin yaz sonuna doğru ilk bebeklerini kucağına alması bekleniyor.

Şimdilerde salgın nedeniyle Los Angeles’ta sosyal izolasyon kurallarına uyan çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.

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