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19.05.2020 - 12:23 |

Joaquin Phoenix baba oluyor

Oscar ödüllü aktör Joaquin Phoenix ve nişanlısı Rooney Mara, ilk bebeklerini bekliyor.

Joaquin Phoenix baba oluyor
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Canlandırdığı Joker karakteriyle, En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazanan Joaquin Phoenix baba oluyor. Page Six’in haberine göre, Phoenix’in nişanlısı Rooney Mara, altı aylık hamile. Çiftin yaz sonuna doğru ilk bebeklerini kucağına alması bekleniyor.

Şimdilerde salgın nedeniyle Los Angeles’ta sosyal izolasyon kurallarına uyan çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.

 

Joaquin Phoenix baba oluyor
FOTOĞRAF: BACKGRID UK

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