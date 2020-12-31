John Legend: Karım doğum günüm için aile yemeği verdi

Eşi Chrissy Teigen ile birlikte üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanırken bebeğini kaybeden şarkıcı John Legend, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Legend, oğlu henüz dünyaya gelmeden önce adını Jack koymuştu. Eşi ile yaşadığı zor günleri geride bırakan şarkıcı, 42 yaşına bastı.

Doğum gününü eşi Chrissy Teigen ve çocuklarıyla birlikte kutlayan John Legend, sosyal medya hesabından aile pozunu yayınladı.

Legend, gönderisinde "Karım dün gece doğum günümde çok güzel bir aile yemeği verdi. Giyindik ve sevimli bir fotoğraf çekildik" ifadelerini kullandı.

Teigen da eşinin yeni yaşını "Doğum günün kutlu olsun bebeğim" sözleriyle kutladı.