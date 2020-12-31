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31.12.2020 - 10:24 |

John Legend: Karım doğum günüm için aile yemeği verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı John Legend, 42. yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Legend, model eşi Chrissy Teigen ve çocuklarıyla birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

John Legend: Karım doğum günüm için aile yemeği verdi
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Eşi Chrissy Teigen ile birlikte üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanırken bebeğini kaybeden şarkıcı John Legend, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Legend, oğlu henüz dünyaya gelmeden önce adını Jack koymuştu. Eşi ile yaşadığı zor günleri geride bırakan şarkıcı, 42 yaşına bastı.

Doğum gününü eşi Chrissy Teigen ve çocuklarıyla birlikte kutlayan John Legend, sosyal medya hesabından aile pozunu yayınladı.

Legend, gönderisinde "Karım dün gece doğum günümde çok güzel bir aile yemeği verdi. Giyindik ve sevimli bir fotoğraf çekildik" ifadelerini kullandı.

Teigen da eşinin yeni yaşını "Doğum günün kutlu olsun bebeğim" sözleriyle kutladı.

John Legend: Karım doğum günüm için aile yemeği verdi

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