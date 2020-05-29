‘Jokeria’ çıkıyor

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman’ın ‘Jokeria’ isimli single’ı, El Roman Müzik ve NETD iş birliğiyle bugün tüm dijital platformlardaki yerini alacak. Müziğin, kendisi için en büyük tutku olduğunu belirten şarkıcı, bir yandan da Frankfurt Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde fizik mühendisliği eğitimini sürdürüyor.