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HaberlerMagazin Haberleri Josh Gad: Duygusalım
20.03.2020 - 15:36 |

Josh Gad: Duygusalım

Corona virüs salgını yüzünden karantinada olan Josh Gad, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşup, ağladı.

Josh Gad: Duygusalım

39 yaşındaki komedyen ve şarkıcı Josh Gad, cep telefonunun kamerasına "Bir saniye ağladım" diyerek sözlerine başladı.

Sonra da "Bunu tek başıma yaptım. Ama düşündüm ki şu anda çok fazla belirsizlik yaşıyoruz. Bunu yeneceğiz. Duygusalım, çünkü çocuklarımız günlük hayat tarzlarından mahrum kaldı. Bütün bunların neden bu kadar çabuk olup bittiğini anlayamayacaklar. Ama, sizin orada gün içinde yaptığınız olağanüstü şeylerden dolayı da duygusalım" diye sözlerine devam etti. 

Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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