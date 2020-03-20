Josh Gad: Duygusalım

39 yaşındaki komedyen ve şarkıcı Josh Gad, cep telefonunun kamerasına "Bir saniye ağladım" diyerek sözlerine başladı.

Sonra da "Bunu tek başıma yaptım. Ama düşündüm ki şu anda çok fazla belirsizlik yaşıyoruz. Bunu yeneceğiz. Duygusalım, çünkü çocuklarımız günlük hayat tarzlarından mahrum kaldı. Bütün bunların neden bu kadar çabuk olup bittiğini anlayamayacaklar. Ama, sizin orada gün içinde yaptığınız olağanüstü şeylerden dolayı da duygusalım" diye sözlerine devam etti.