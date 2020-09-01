Jüri belli oldu

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın jürisi belli oldu. Başkanlığını MFÖ üyesi Fuat Güner’in yaptığı yarışmanın jürisinde Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Berkay, Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Cihan Okan, Metin Özülkü, Şebnem Özsaran, Güliz Ayla ve Mehtap Meral yer alacak. Yarışmada birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 30 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek.