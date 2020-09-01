01.09.2020 - 07:00 |
Jüri belli oldu
Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın jürisi belli oldu.
Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın jürisi belli oldu. Başkanlığını MFÖ üyesi Fuat Güner’in yaptığı yarışmanın jürisinde Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Berkay, Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Cihan Okan, Metin Özülkü, Şebnem Özsaran, Güliz Ayla ve Mehtap Meral yer alacak. Yarışmada birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 30 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.