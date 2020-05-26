MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti basketbol oynadı
26.05.2020 - 16:23 |

Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti basketbol oynadı

Corona virüs nedeniyle uzun bir süredir evde olan Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti, Los Angeles sokaklarında bir basketbol sahasında görüntülendi.

Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti basketbol oynadı
ABONE OL

Salgın günlerinde yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Justin Bieber ile Hailey Baldwin, basketbol oynamak için evden çıktı. Ünlü çift, ellerinde basket topu ve kahveleriyle; korumaları eşliğinde gittikleri bir sahada objektiflere yansıdı.

Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti basketbol oynadı

FOTOĞRAF: BACKGRID USA

    Göbek dansı yapan şarkıcı Yonca Evcimik görenleri hayran bıraktıYonca Evcimik, Popsav'ın düzenlediği geliri sahne emekçilerine gidecek online müzik festivalinin son gününe evinden beklenmedik bir performans şovuyla katıldı.Yonca Evcimik’in yaptığı göbek şov büyük ilgi gördü
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Deniz Baysal yeğeninin doğum gününü kutladı

    Deniz Baysal yeğeninin doğum gününü kutladı

    Yeliz Okur'dan Mehmet Okur'a doğum günü mesajı

    Yeliz Okur'dan Mehmet Okur'a doğum günü mesajı

    Survivor'da karaoke şarkı yarışmasını kim kazandı? Survivor'da tahmin yarışmasını kim kazandı? Seneye Dominik'te Acun Ilıcalı'nın misafiri kim olacak?

    Survivor'da karaoke şarkı yarışmasını kim kazandı? Survivor'da tahmin yarışmasını kim kazandı? Seneye Dominik'te Acun Ilıcalı'nın misafiri kim olacak?

    Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nisa Bölükbaşı biyografisi

    Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nisa Bölükbaşı biyografisi

    Sıradaki Haber