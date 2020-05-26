Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti basketbol oynadı

Salgın günlerinde yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Justin Bieber ile Hailey Baldwin, basketbol oynamak için evden çıktı. Ünlü çift, ellerinde basket topu ve kahveleriyle; korumaları eşliğinde gittikleri bir sahada objektiflere yansıdı.

FOTOĞRAF: BACKGRID USA