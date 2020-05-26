26.05.2020 - 16:23 |
Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti basketbol oynadı
Corona virüs nedeniyle uzun bir süredir evde olan Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti, Los Angeles sokaklarında bir basketbol sahasında görüntülendi.
Salgın günlerinde yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Justin Bieber ile Hailey Baldwin, basketbol oynamak için evden çıktı. Ünlü çift, ellerinde basket topu ve kahveleriyle; korumaları eşliğinde gittikleri bir sahada objektiflere yansıdı.
FOTOĞRAF: BACKGRID USA