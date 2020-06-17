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17.06.2020 - 14:15 |

K-pop yıldızı Yohan 28 yaşında hayatını kaybetti

K-pop hayranlarının yakından tanıdığı TST (Top Secret) grubu üyesi Yohan, 28 yaşında hayata veda etti.

K-pop yıldızı Yohan 28 yaşında hayatını kaybetti
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Top Secret adıyla bilinen Güney Koreli müzik grubu TST’nin üyesi Yohan 28 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Kim Jeong-hwan olan şarkıcının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Naaşı, Sinchon’daki Severance Hastanesi’ne kaldırılan genç popçu için 18 Haziran’da cenaze töreni yapılacak.

İlk olarak 2015 yılında NOM grubuyla çıkış yapan Yohan, 2017’de TST (Top Secret) grubuna geçti. Grubun dördüncü single albümü Countdown, ocak ayında çıktı.

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Cadde Yazarları

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