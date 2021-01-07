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07.01.2021 - 14:59 |

Kaan Urgancıoğlu'ndan karlar üzerinde şov

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Zeynep Oymak'la birlikte Erzurum Palandöken'de karın tadını çıkardı.

Kaan Urgancıoğlu'ndan karlar üzerinde şov
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Sevgilisi Zeynep Oymak'ın kayak takımlarını giymesine yardımcı olduktan sonra soluğu pistte alan Kaan Urgancıoğlu, zaman zaman dengesini kaybedip düşse de, performansı ile adeta pistin tozunu attırdı.

Beyaz örtü üzerinde şov yapan Urgancıoğlu, sergilediği artistik figürlerle heyecan dolu saatler geçirdi. Ünlü oyuncunun sevgilisi Zeynep Oymak ise Urgancıoğlu'na dikkatli olması konusunda telkinlerde bulunarak tedbiri elden bırakmadı.

Kaan Urgancıoğlundan karlar üzerinde şov

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