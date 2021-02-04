Kaan Yıldırım, Hadise'yi öpmeye doyamadı

2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, tekrar barıştı.

ÖPMEYE DOYAMADI

Aralarındaki buzları eriten ikiliden Yıldırım, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 34 yaşındaki Yıldırım, Hadise'yi öperken verdiği bu pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"

Şarkıcı Hadise, yaklaşık 8 ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.

Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın.

"ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ"

Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı.

Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.

' EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı, evlilik haberiyle ilgili, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı. Hadise, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.

AŞKI 'BENEK' BELGELEMİŞTİ

Sürpriz aşk, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım’ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.