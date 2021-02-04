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04.02.2021 - 16:04 |

Kaan Yıldırım, Hadise'yi öpmeye doyamadı

Ünlü şarkıcı Hadise ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Kaan Yıldırım, aşka geldi. Oyuncu, Instagram hesabından sevgilisini öpücüklere boğduğu anı paylaştı.

Kaan Yıldırım, Hadise'yi öpmeye doyamadı
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2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, tekrar barıştı. 

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ÖPMEYE DOYAMADI
Aralarındaki buzları eriten ikiliden Yıldırım, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 34 yaşındaki Yıldırım, Hadise'yi öperken verdiği bu pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaan Yıldırım, Hadiseyi öpmeye doyamadı

"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"
Şarkıcı Hadise, yaklaşık 8 ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.

Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın.

Kaan Yıldırım, Hadiseyi öpmeye doyamadı

"ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ"
Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı.

Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.

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Kaan Yıldırım, Hadiseyi öpmeye doyamadı
EVLİLİK' AÇIKLAMASI
Ünlü şarkıcı, evlilik haberiyle ilgili, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı. Hadise, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.
Kaan Yıldırım, Hadiseyi öpmeye doyamadı

AŞKI 'BENEK' BELGELEMİŞTİ
Sürpriz aşk, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım’ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.

Kaan Yıldırım, Hadiseyi öpmeye doyamadı

Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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