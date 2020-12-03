Kabile istiyor!

Justin Bieber, Ellen DeGeneres’in programına konuk oldu. 26 yaşındaki şarkıcı, eşi Hailey Bieber ile çocuk sahibi olmak için acele etmediklerini söyledi. Bu durumun tamamen modele bağlı olduğunu belirten Bieber, “Kendi küçük kabilemi yaratmak istiyorum. En az iki ya da üç bebek... Ama bu onun vücudu ve o nasıl arzu ederse... Sanırım bir kadın olarak işiyle ilgili idealleri var ve şimdilik hazır değil. Benim için de bir sorun yok” ifadeleriyle, takdir topladı.