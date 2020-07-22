'Kadın bir adım geride olmalıdır' diyen Murat Övüç özür diledi!

Murat Övüç'ün ortaya çıkan videosunda, kadınlar hakkındaki sözleri tepki çekti: Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar...

Sosyal medya fenomeni, bu videonun ardından Twitter'da 'PisliksinMuratÖvüç' şeklinde etiket ile TT (gündem) listesinde birinci sıraya yerleşti. Instagram hesabı üzerinde bir açıklama yayınlayan Övüç, kamuoyundan özür diledi.

"Haftalar önce yaptığım ve şiddetin her türlüsüne ısrarla karşı olduğumu belirttiğim röportajın yalnızca bir bölümünü alıntılayıp, böylesine acı dolu ve hassas bir günde, planlanmışçasına yayınlayıp beni hedef gösterdiler. Yaşadığımız toplumda bize öğretilen, hatta ezberletilen 'kadın bir adım geride olmalıdır' sözlerimin amacından çok farklı bir şekilde kullanmışım gibi yansıtılarak toplumsal bir yaramıza dokundurulduğunun üzülerek farkına varmış bulunmaktayım. Özür dilerim. Kadına, doğaya, cinsel farklılıklara, çocuğa, hayvana yaşatılan her türlü şiddetin karşısında, iyiliğin yanındayım ömrümün sonuna kadar."