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19.09.2020 - 07:00 |

Kadın girişimciler için bir arada!

Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’nın tanışma toplantısı önceki gün gerçekleşti

Kadın girişimciler için bir arada!
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Sephora Türkiye, kadınların girişimcilikte ve sosyal hayatta güçlenmesi, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle yola çıkan KAGİDER’le el ele vererek Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’nı başlattı. Bu kapsamda, yüzlerce başvurunun ardından seçilen 31 kadın girişimciyle, dijital ortamda ön tanışma toplantısı yapıldı. Toplantı, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Kuleli moderatörlüğünde, Sephora Türkiye Pazarlama Direktörü Ayça Kaya ve KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in söyleyişisiyle başladı. Önümüzdeki aylarda planlanan üç günlük eğitim öncesi kadın girişimcilere, detaylı bilgi aktarıldı. Seçilecek beş girişimci, Sephora’nın global ve yerel tedarikçi ilkelerini yerine getirmesi şartıyla tanıtım ve promosyon desteğiyle sephora.com.tr’de satış imkanı elde edebilecek.

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