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06.07.2020 - 07:00 |

Kadın kadına destek!

Jennifer Garner, Instagram’daki bir karesinin altında özel hayatındaki sorunlarından bahseden bir kadına cevap verdi.

Kadın kadına destek!
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Jennifer Garner, Instagram’daki bir karesinin altında özel hayatındaki sorunlarından bahseden bir kadına cevap verdi. İki evlilik yapan ve üç çocuğu olan dünyaca ünlü oyuncu, yıllarca duygusal şiddet gördüğü eşinden ayrılma gücünü kendisinden aldığını belirten takipçisine, “Umarım kalbini ve zihnini, duayla, meditasyonla, egzersizle ve sanatla dinginleştirebilirsin. Savaşmaya değer, gerçek mutluluk seni bulacaktır” diye yazarak, kalp emojisi gönderdi.

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