22.01.2021 - 07:00 |
‘Kadının en büyük düşmanı kadındır’
Işın Karaca ile Merve Boluğur, atışması devam ediyor.
Işın Karaca ile Merve Boluğur, atışması devam ediyor. Karaca, şarkı çıkaracağı için Boluğur’a, “Bir sen eksiktin güzel kız” yazmış, oyuncunun ise, “Onun derdi benim zayıf olmam. O zayıf kadınlara her zaman düşmandır” dediği iddia edilmişti. Boluğur’un kendisiyle fotoğrafını paylaşıp, “Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum” açıklamasına Karaca’dan tepki geldi. Eski ve yeni halini paylaşan şarkıcı, “Benim fotoğraflarımı artık paylaşma. Özrün kabahatinden büyük. Kadının en büyük düşmanı kadındır” diye yazarak, Boluğur’a gönderme yaptı.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.