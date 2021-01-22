Işın Karaca ile Merve Boluğur, atışması devam ediyor. Karaca, şarkı çıkaracağı için Boluğur’a, “Bir sen eksiktin güzel kız” yazmış, oyuncunun ise, “Onun derdi benim zayıf olmam. O zayıf kadınlara her zaman düşmandır” dediği iddia edilmişti. Boluğur’un kendisiyle fotoğrafını paylaşıp, “Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum” açıklamasına Karaca’dan tepki geldi. Eski ve yeni halini paylaşan şarkıcı, “Benim fotoğraflarımı artık paylaşma. Özrün kabahatinden büyük. Kadının en büyük düşmanı kadındır” diye yazarak, Boluğur’a gönderme yaptı.