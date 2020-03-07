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07.03.2020 - 07:00 |

Kadının gücü adına

Sephora, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile ‘Kadın Girişimcilerin Gücü-Kozmetik ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’yla güçlerini birleştirdi.

Kadının gücü adına

Kadınların iş hayatında ve sosyal hayatta güçlenmesi, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle yola çıkılan Burcu Esmersoy’un moderatörlüğünde, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Sephora Türkiye Pazarlama Direktörü Ayça Kaya ev sahipliğinde, Feriye’de gerçekleşen programa, Müge Boz ve Emina Jahovic gibi isimler de katılım gösterdi.Projenin hayata geçmesinin en büyük nedenlerinden biri de yaşamlarında cesur adımlar atmak isteyen kadınların yanında olup onlara ilham verebilmek ve destek olmak.

6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
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