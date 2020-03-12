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12.03.2020 - 07:00 |

Kadının içsel yolculuğu

Barış Önen, ‘Gör(ül)mek’ temalı üçüncü kişisel seramik sergisini, Teşvikiye Ayşe Takı Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kadının içsel yolculuğu

Barış Önen, ‘Gör(ül)mek’ temalı üçüncü kişisel seramik sergisini, Teşvikiye Ayşe Takı Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Üç yıllık çalışmanın ardından, kadının içsel yolculuğunu şekillendiren seramik sanatçısı, kadın bedenini, duygularını, hayallerini ve hayal kırıklıklarını, farklı bir açıdan yorumladı. Eserler, 21 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

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