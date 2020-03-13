Kadınlar için sergi

The Ritz Carlton Istanbul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, çalışan kadınlar ve kadın istihdamına dikkat çekmek için ‘8 Mart, 8 Kadın’ sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Farklı hikayelere sahip kadın çalışanların portrelerinin yer aldığı serginin fotoğraflarını Cankat Kalyoncu çekti. İş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ismin katıldığı açılışta, portreler satışa sunuldu. Elde edilen gelir, dünyadaki kadın girişimcileri destekleyen ve onların gelişmesi için büyük markalarla buluşmasını sağlayan WEConnect International derneğine bağışlandı.