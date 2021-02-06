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06.02.2021 - 07:00 |

Kadınlara destek

Makyaj uzmanı ve güzellik koçu Leyla Tonya, Nişantaşı’ndaki merkezinde müşterilerine sınırlı sayıda davet verdi.

Kadınlara destek
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Makyaj uzmanı ve güzellik koçu Leyla Tonya, Nişantaşı’ndaki merkezinde müşterilerine sınırlı sayıda davet verdi. Sektördeki yeniliklerden bahseden iş insanı, yakın zamanda Hakkari’de de bir şube açmaya hazırlandığını ifade etti. Bölgedeki kadınlara istihdam sağlamayı hedeflediğini belirten Tonya, “Kadınlar, çalışma hayatındaki girişimleriyle çeşitli başarılara imza atarak, öz güven ve motivasyon sahibi oluyor. Elimden geldiğince alanımda kendilerine destek olmaya çalışıyorum” diyerek, faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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