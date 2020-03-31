Zafer Algöz, Can Yılmaz’la sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, kadınları kızdıracak açıklamalar yaptı. Virüs nedeniyle evden çıkmadığını belirten oyuncu, “Ev kadınlığı hiç yorucu değilmiş. Bu işi abartıyorlar. Şikayet ediyorlar ama üç günlük yemeğimi, bulaşık ve çamaşır dahil hepsini hallettim. ‘Ay belim ağrıdı, evin işi bitmedi’, sözleri yalan dolan... Makine kralını yapıyor, ütüyü de bir zahmet yapın” sözleriyle şaşırttı.