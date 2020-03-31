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31.03.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Kadınları kızdıracak

Zafer Algöz, Can Yılmaz’la sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, kadınları kızdıracak açıklamalar yaptı.

Kadınları kızdıracak

Zafer Algöz, Can Yılmaz’la sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, kadınları kızdıracak açıklamalar yaptı. Virüs nedeniyle evden çıkmadığını belirten oyuncu, “Ev kadınlığı hiç yorucu değilmiş. Bu işi abartıyorlar. Şikayet ediyorlar ama üç günlük yemeğimi, bulaşık ve çamaşır dahil hepsini hallettim. ‘Ay belim ağrıdı, evin işi bitmedi’, sözleri yalan dolan... Makine kralını yapıyor, ütüyü de bir zahmet yapın” sözleriyle şaşırttı. 

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün soğan mücadelesiSafiye Soyman ile eşi Faik Öztürk, salgın nedeniyle eve kapandı. Karantinadaki eğlenceli anlarını paylaşan çiftin videoları beğeni topluyor.
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Cadde Yazarları

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