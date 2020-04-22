Kadir Doğulu: Arka bahçemize girdik bir süre önce

Ev karantinası günlerinde takipçileriyle birlikte canlı yayınlar yapan Kadir Doğulu bu defa da yazdığı satırlar üzerinden göndermede bulundu.

Doğulu, şu ifadeleri kullandı: "Arka bahçemize girdik bir süre önce, yaşadığımız yerin arkası olan ormana. Her birimizin gözünden kaçan, ilgi göstermediğimiz arka bahçelerimiz gibiydi, ta ki bakmaya, görmeye karar verene kadar… Aslında ne kadar güzel, fark edilesi ve ön bahçe yapılasıymış..Bakmadığımız, görmek istemediğimiz ne varsa içimizde, arka bahçelerimizde, bakılası ve görülesi, ortaya çıkartılası çok şey olduğunu bilsek nelere, ne güzelliklere sebep olur kim bilir…"