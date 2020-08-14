Kadir Doğulu: Karıcığım üstündeki kimin?

Magazin dünyasının gözde çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşkı dolu dizgin devam ediyor. 2016 yılında nikah masasına oturan mutlu çift günlük hayatlarından eğlenceli anları da sevenleriyle paylaşıyor.

Kadir Doğulu en son sosyal medya hesabından eşi Neslihan Atagül’e ait bir video yayınladı. Kıyafetlerini giyen eşine takılan Kadir Doğulu, eğlenceli anları “Karıcığım üstündeki kimin? -Senin.” mesajıyla paylaştı.