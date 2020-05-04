Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çiftinden 'İyi haftalar' paylaşımı

Kadir Doğulu 2016 yılında oyuncu Neslihan Atagül ile dünya evine girdi. Mutlu evlilikleri devam eden çift, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

İkiliden Doğulu, eşi ile arabada Barış Manço'nun 'Bal Böceği' şarkısına eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Yakışıklı oyuncu paylaşımına, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine... İyi haftalar. Pazartesi motivasyonu..." notunu düştü. Takiçileri ise Doğulu'nun paylaşımına "Çok güzelsiniz" şeklinde yorumlar yaptı.