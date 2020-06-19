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HaberlerMagazin Haberleri Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün menajeri de oldu
19.06.2020 - 10:02 |

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün menajeri de oldu

Oyuncu Kadir Doğulu, kendisine menajerlik şirketi kurarak eşi Neslihan Atagül'ün de menajeri oldu. Atagül'ün ise eski menajeri ile sözleşmesini fesh ederek karşı tarafa yüklü miktarda tazminat ödediği iddia edildi.

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün menajeri de oldu
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En son ‘Vuslat’ dizisinde rol alan oyuncu Kadir Doğulu, menajerliğe adım attı. 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlanan habere göre geçtiğimiz günlerde şirket kurup faaliyete geçen Doğulu, ilk transferini de yaptı. Dizilerin aranan oyuncusu eşi Neslihan Atagül'ü şirketinin bünyesine katan Doğulu, eşinin işlerinden sorumlu olacak.

‘Sefirin Kızı’ adlı dizide rol alan Atagül'ün ise eski menajeriyle sözleşmesini fesh ederken yüklü miktarda tazminat ödediği kulislerde en çok konuşulan konu oldu.

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