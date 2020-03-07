Kadir DoÄŸulu'nun acelesi var

Kendisini AVM'ye getiren araÃ§tan iner inmez koÅŸar adÄ±m AVM'ye giren Kadir DoÄŸulu, "ArkadaÅŸlar biraz acelem var. Daha sonra rahat bir zamanda konuÅŸuruz. Kolay gelsin, iyi Ã§alÄ±ÅŸmalar diliyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

YaklaÅŸÄ±k 15 dakika AVM'de kalan DoÄŸulu, hÄ±zla alÄ±ÅŸveriÅŸini tamamladÄ±ktan sonra kendisini almaya gelen araca binerek AVM'den ayrÄ±ldÄ±.Â Â