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14.03.2020 - 14:11 |

Kadir İnanır'ın corona virüs önlemi

Usta sanatçı Kadir İnanır, önceki gün Zorlu Alışveri Merkezi'nde görüntülendi.

Kadir İnanır'ın corona virüs önlemi

Tek başına alışverişe çıkan Kadir İnanır, bir süre giyim mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra yakın dostu Faik Çetiner ile birlikte Lavia Restaurant'da buluşan sanatçının, yakın dostunun elini sıkmaması dikkatlerden kaçmadı.

Duruma hemen açıklık getiren İnanır, "Bildiğiniz gibi dünyayı saran bir virüs vakası ile karşı karşıyayız. Onun için uzaktan selam vermemiz en doğrusu olacaktır, en azından bu süreç için" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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