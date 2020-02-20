KAHKAHA TOPLANTISI

Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir’in paylaştığı, senaryosunu Büyükak’ın kaleme aldığı ‘Bayi Toplantısı’ filminin Akbağ, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Ezgi Mola, Gupse Özay, Farah Zeynep Abdullah, İrem Sak, Murat Dalkılıç ve Eser Yenenler gibi ünlü isimler katıldı. Büyükak, “Projemize çok inanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler” dedi.

Köşe kapmaca oynadılar

Seda Sayan ile Sinan Engin’nin oğlu Oğulcan Engin, galaya sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile ayrı ayrı katıldı. Gece boyunca köşe kapmaca oynayan çiftten Eyüboğlu, ilişki sorularını, “Bu akşam film izlemek için buradayım, başka bir şey konuşmak istemiyorum” diyerek, cevapsız bıraktı.

Boz: Spor hayatımın parçası

Murat Boz, galada yakın arkadaşı İbrahim Büyükak’ı yalnız bırakmadı. ‘Can Kenarım’ şarkısının klibinde kaslı vücuduyla dikkat çeken şarkıcı, “Hayatımın bir parçası spor... Yemek yemek gibi, yapmadığım zaman rahat edemiyorum” şeklinde konuştu.