Kahtalı Mıçe kimdir, ne demek? Kahtalı Mıçe kaç yaşında, nereli? İşte şarkıları ve şiileri
Kahtalı Mıçe bu akşam İBO Show'a konuk oluyor. İzleyiciler ise Kahtalı Mıçe hakkında bilgi almak istiyor. Peki Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında? Kahtalı Mıçe nereli? KAhtalı Mıçe'nin şarkılarını ve şiirlerini haberimize ekledik. Aynı zamanda Kahtalı Mçe'nin hayatına dair bilinenleri haberimizde derledik. İşte Kahtalı Mıçe'nin biyografisi...
20 Şubat 2021 Cumartesi akşam STAR TV'de yayınlanan İBO Show'a konuk olacak isimler arasında bulunan Kahtalı Mıçe izleyicileri meraklandırdı. Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Kahtalı Mıçe kaç yaşında, nerelidir? İşte Kahtalı Mıçe'nin biyografisi haberimizde...
KAHTALI MIÇE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kahtalı Mıçe Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır.
İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı.
"Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.
KAHTALI MIÇE NEDİR, NE DEMEK?
Halk Müziğinde ülke çapında nam salmış bir sanatçı olan ve asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Mıçe kelimesi Mustafa'nın kısaltılmışı olarak bilinmektedir.
KAHTALI MIÇE ŞARKILARI
Kahtalı Mıçe
Malatya
Damımıza Kar Yağdı · 1999
O Ney / Yarısını Bana Ver · 2018
Damımıza Kar Yağdı · 1999
La Ne Hoştu Eskiden
Yıllar Sensiz Geçiyor · 2016
Siz Gidin Biz Geloğ / Komşu Naile · 2008
Felek Sen Ne Feleksen
Bir Peru Gördüm / Edi Bese · 2013
Dağ Adamı
O Ney / Yarısını Bana Ver · 2018
Yarısını Bana Ver
O Ney / Yarısını Bana Ver · 2018
Kadir Ağa
Yıllar Sensiz Geçiyor · 2016
Eser Rüzgar Deli Deli
Zulme Karşıyım (Canlı Konser Kaydı) · 2014
Beni Kalbimden Vurdun
Buralısın Sevemem · 1993
Usta İle Çırak
Gurbet Kuşu · 1987
Ulan Yalan Dünya
Damımıza Kar Yağdı · 1999
Bende Derdin Hası Var
Düğünümüz Şenola - Mıçe Babo · 2006
Memi Alan
O Ney / Yarısını Bana Ver · 2018
Tık Dedi · 2003
Sitem
Nerdesin · 2016
Komşu Naile
Siz Gidin Biz Geloğ / Komşu Naile · 2008
Haberim Yok
Tık Dedi · 2003
Fatom
Acı Günlerim · 1989
Küt Diye
Kahtalı Mıçe'den Şiirler · 2018
Aney
Damımıza Kar Yağdı · 1999
Karagözlüm
Kahtalı Mıçe'den Şiirler · 2018
Meme Alan
Bir Peru Gördüm / Edi Bese · 2013
Eşarbını Yan Bağlama
Damımıza Kar Yağdı · 1999
Kula Kulluk Etme
Buralısın Sevemem · 1993
Tım Tım
Damımıza Kar Yağdı · 1999
İhtiyar Oldum
Acı Günlerim · 1989
Şiir
Tanımaz Olaydım / Son Günlerde · 2004
Hamal Kızı
Nerdesin · 2016
Gazel
Buralısın Sevemem · 1993