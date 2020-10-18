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18.10.2020 - 07:00 |

Kahveseverler buluştu

50’nci yılını kutlayan Kütahya Porselen, gastronomi yazarı ve kahve danışmanı Cenk R. Girginol’un ‘Ahde Vefa’ kitabını, bu seneye ithaf ederek destekledi.

Kahveseverler buluştu
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50’nci yılını kutlayan Kütahya Porselen, gastronomi yazarı ve kahve danışmanı Cenk R. Girginol’un ‘Ahde Vefa’ kitabını, bu seneye ithaf ederek destekledi. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli’nin ev sahipliğinde Türk kahvesinin tarihi yolculuğunun anlatıldığı kitabın tanıtımı, özel bir davetle gerçekleştirildi. Keyifli sohbeti dinleyenler arasında Yelda İpekli, Sam Çeviköz ve Murat Tarman gibi isimler vardı.

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