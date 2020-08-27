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27.08.2020 - 12:37 |

Kalben'den Yenikapı'da konser: Sizi çok özledim

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kalben, İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da düzenlenen konserler kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

Kalben'den Yenikapı'da konser: Sizi çok özledim
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Sahnenin startını ‘Yankılar (Kalp Hanım)’ şarkısı ile veren Kalben, "Hoşgeldiniz, hepiniz arabalardan çok havalı görünüyorsunuz. Sizi çok özledim” diyerek duygularını ifade etti. ‘Size bir yalakalık yapmak istiyorum diyerek ise “Yalaka” isimli parçasını seslendirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kalben, aşk şarkılarını sevenleri ile beraber söyledi.

Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Kalben, konser sonunda korna ve selektörlerle beraber dakikalarca alkışlandı.

 

 

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