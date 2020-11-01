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01.11.2020 - 07:00 |

‘KALBİMİZ SİZİNLE’

Magazin dünyasının ünlü isimleri, Türkiye’yi derinden sarsan İzmir depremiyle ilgili duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi

‘KALBİMİZ SİZİNLE’
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Türkiye’yi derinden sarsan İzmir depremiyle ilgili ünlü isimler, yaşadıkları korku ve üzüntüyü sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sıla, sevenlerinden sivil toplum kuruluşu AKUT’un çalışmalarını anlatarak, SMS bağışı yapmalarını istedi. Gupse Özay ise uyuyamadığını belirterek, “Doğup, büyüdüğüm güzel İzmir’im... Hâlâ enkaz altında kalanların olduğunu bilmekten dolayı çok üzgünüm. Hepimize geçmiş olsun” dedi.
Yüsra Geyik de paylaşımıyla duygulandırdı. Genç oyuncunun, “Şimdi ben evi yıkılmış, çocuğunun sağ haberini bekleyen amcanın acısını bilebilir miyim? Ya da o kız... Umutla onu bulmalarını beklerken, ne hissediyor? AKUT görevlisi! Canını başka canlar için hiçe sayarken, kendinle aran ne durumda? Ama artık ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor, biliyorum... Yükümüz ağır, çok ağır. Kalbimiz sizinle...” yazısı, takdir kazandı.

Berk Atan: Annemin, babamın sesini ilk defa böyle duydum. Deprem çok uzun sürmüş. Kendilerini dışarıda, güvenli bir yere atabilmişler. Allah’ım can kaybı yaşatmasın.

İrem Derici: Umarım can kaybı olmaz, Allah herkesin yardımcısı olsun. Çok geçmiş olsun...

Yıldız Çağrı Atiksoy: İçim yandı... İzmir, güzel memleketim, çok üzgünüm. Rabbim tekrarını yaşatmasın inşallah. Herkese çok geçmiş olsun.

Serenay Sarıkaya: Deprem olurken annem ve ben İzmir’den İstanbul’a dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Kalbimiz, dualarımız sizinle...

Hadise: İçimiz yanıyor... Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Dualarım sizinle...

Ata Demirer: Merak eden dostlar, ben İstanbul’dayım. Allah denizde ve enkaz altında kalanlara yardımcı olsun. Dualarımız onlarla...

Burcu Güneş: Geçmiş olsun canım memleketim, çok üzgünüm. Ahh... Tüm dualar, kalplerimiz enkaz altında...

 

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