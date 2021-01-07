MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kaldırımda kahve keyfi
07.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Kaldırımda kahve keyfi

Bir dargın bir barışık sevgililer Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, önceki gün Arnavutköy’de objektiflere takıldı.

Kaldırımda kahve keyfi
ABONE OL

Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, önceki gün Arnavutköy’de objektiflere takıldı. Çift, kafelerin kapalı olması nedeniyle mekandan kahve aldıktan sonra kaldırıma oturup, içti. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İbrahim Kutluay-Edvina Sponza el ele

SPORU İHMAL ETMİYORLAR

İlişkilerine ikinci bir şans daha vererek geçtiğimiz aylarda barışan İbrahim Kutluay-Edvina Sponza çifti, sık sık objektiflere yansıyor. İki hafta önce Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen çiftten Kutluay, sürekli telefonla görüştü. Makyajsız olan Edvina Sponza'nın ise bu anlarda başını öne eğerek yürümesi dikkat çekti.

Kaldırımda kahve keyfi

Barış Murat Yağcı'dan Nisa'ya evlilik teklifiBarış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na Beyoğlu’nun ortasında diz çökerek evlenme teklifi etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mesut Özil transferde son dakika! İşte forma numarası...

Mesut Özil transferde son dakika! İşte forma numarası...

Son dakika | İrfan Can Kahveci bombası! Diagne artı Luyindama karşılığında...

Son dakika | İrfan Can Kahveci bombası! Diagne artı Luyindama karşılığında...

Milan-Juventus: 1-3

Milan-Juventus: 1-3

Transfer haberleri | Ozan Tufan için resmi açıklama! Transfer...

Transfer haberleri | Ozan Tufan için resmi açıklama! Transfer...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet