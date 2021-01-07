Kaldırımda kahve keyfi

Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, önceki gün Arnavutköy’de objektiflere takıldı. Çift, kafelerin kapalı olması nedeniyle mekandan kahve aldıktan sonra kaldırıma oturup, içti.

SPORU İHMAL ETMİYORLAR

İlişkilerine ikinci bir şans daha vererek geçtiğimiz aylarda barışan İbrahim Kutluay-Edvina Sponza çifti, sık sık objektiflere yansıyor. İki hafta önce Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen çiftten Kutluay, sürekli telefonla görüştü. Makyajsız olan Edvina Sponza'nın ise bu anlarda başını öne eğerek yürümesi dikkat çekti.