17.09.2020 - 07:00 |
Kalpten yorum!
Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’deki bir gözlükçüde görüntülendi.
Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’deki bir gözlükçüde görüntülendi. Oyuncu, Hazal Kaya’nın “Şişman oyunculara rol gelmiyor” sözleri hatırlatılınca, “Herkesin yorumu, yolu başka. O yüzden belli başlı kurallar yok bu hayatta. Tek bildiğim bir şey var; kalpten oynarsanız olur” açıklamasını yaptı. ››UMUT ÜNVER
Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.