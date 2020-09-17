Kalpten yorum!

Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’deki bir gözlükçüde görüntülendi. Oyuncu, Hazal Kaya’nın “Şişman oyunculara rol gelmiyor” sözleri hatırlatılınca, “Herkesin yorumu, yolu başka. O yüzden belli başlı kurallar yok bu hayatta. Tek bildiğim bir şey var; kalpten oynarsanız olur” açıklamasını yaptı. ››UMUT ÜNVER