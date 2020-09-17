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17.09.2020 - 07:00 |

Kalpten yorum!

Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’deki bir gözlükçüde görüntülendi.

Kalpten yorum!
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Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’deki bir gözlükçüde görüntülendi. Oyuncu, Hazal Kaya’nın “Şişman oyunculara rol gelmiyor” sözleri hatırlatılınca, “Herkesin yorumu, yolu başka. O yüzden belli başlı kurallar yok bu hayatta. Tek bildiğim bir şey var; kalpten oynarsanız olur” açıklamasını yaptı. ››UMUT ÜNVER

Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.
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Cadde Yazarları

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