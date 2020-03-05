Will Smith kamyoncu oldu

Will Smith, yeni filmi ‘King Richard’ın Los Angeles’taki setinde objektiflere takıldı. Eski bir kamyonun şoför koltuğuna geçen 51 yaşındaki ABD’li oyuncuya, genç yeteneklerden Saniyya Sidney ve Demi Singleton eşlik etti. 26 Kasım’da vizyona girmesi planlanan yapım, tenis kortlarında birer yıldız haline gelen Venus Williams ile Serena Williams’ın babaları Richard Williams’ın, profesyonel hayatı ve kızlarıyla ilişkisini konu ediyor.