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11.05.2020 - 07:00 |

Kanal D Ana Haber Bayramoğlu’na emanet

Deniz Bayramoğlu, bugünden itibaren Kanal D Ana Haber’de izleyici karşısına çıkacak.

Kanal D Ana Haber Bayramoğlu’na emanet
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Deniz Bayramoğlu, bugünden itibaren Kanal D Ana Haber’de izleyici karşısına çıkacak. Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin aktarıldığı ana haber, tecrübeli spikerinin sunumuyla hafta içi her akşam saat 19.00’da ekrana gelecek. Bayramoğlu, “Kanal D Ana Haber, Türkiye’de ulusal kanalların ana haber bültenleri arasında en önde gelenlerinden... Sorumluluğunu tüm ağırlığıyla omuzlarımda taşıyorum” diyerek, duygularını ifade etti. 

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