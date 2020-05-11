Kanal D Ana Haber Bayramoğlu’na emanet

Deniz Bayramoğlu, bugünden itibaren Kanal D Ana Haber’de izleyici karşısına çıkacak. Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin aktarıldığı ana haber, tecrübeli spikerinin sunumuyla hafta içi her akşam saat 19.00’da ekrana gelecek. Bayramoğlu, “Kanal D Ana Haber, Türkiye’de ulusal kanalların ana haber bültenleri arasında en önde gelenlerinden... Sorumluluğunu tüm ağırlığıyla omuzlarımda taşıyorum” diyerek, duygularını ifade etti.