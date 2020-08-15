Kanal D dijitalden iki özel içerik

Hip Hop müzik dünyasındaki ünlü isimlerle yapılan ‘Dobra Hip Hop’, şarkı sözleri, kaydedilen albümler, boyanan duvarlar, perde arkasında yaşanan olaylarla, Bahadır Çevik’in moderatörlüğünde her pazar saat 21.00’de www.kanald.com.tr ve Youtube/Kanal D’de olacak. ‘Yoga Işığı’ ise, her pazartesi saat 09.00’da yeni video’larıyla izleyicilerle buluşacak. Yoga eğitmeni Elif Mine’nin hazırladığı proje, basit yoga hareketleriyle günlük hayatta zinde kalmanın formüllerini sunuyor.