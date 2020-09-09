Kanal D’de yeni sezon

Sevilen dizileri, programları, filmleri ve özel içerikleriyle ilgiyle izlenen Kanal D’nin yeni sezon tanıtımı, önceki akşam ekrana geldi. Kanal D’nin tüm ekran yüzlerinin yer aldığı video, içeriğiyle olduğu kadar rap tarzındaki müziğiyle de dikkat çekti. Tanıtıma renk katan Murat Evgin ve Ayben’in yaptığı ‘Hayata Umutla Bak’ şarkısını, iki müzisyen birlikte seslendirdi. “Gözlerini aç, hayata umutla bak, yepyeni bir yolculuk bekliyor seni” sözleriyle bu sezonki rotasını belirleyen Kanal D, “Yeni sezonda Kanal D’yle yepyeni bir yolculuk bekliyor bizi” diyor. ‘Hayata Umutla Bak’ın müziği Evgin’e, sözleri ise Vedat Tülek, Mevlüt İlker Türker ve Ayben’e ait.











‘Hayata Umutla Bak’ şarkısının sözleri



Her hikaye bir umutla başlar hayat sahnesinde

Yepyeni bir hayal müjdelerdi her doğum

Bir rüya kadar ahenkli ailenin cesareti

Belki aşk belki hayal belki hırs belki hayat

Genç bir kızın duyguları bir adamın inadı

Kimi gün kalbin yarasını sarar dostun kararı

Bir ekip fedakârlıkla sağlarken huzur kimi gün

Bir aşık cesaretiyle durdurur zamanı

Kahramanlar değişir hayaller değişir ve roller değişir

Gidilen yol değişmez rüyalar değişir

Umutlar degişmez günden güne büyür gelişir

Aynı yolda yazılır hikayeler bazen değişir

Gözlerini aç hayata umutla bak

Yepyeni bir yolculuk bekliyor seni

Dürüstlüktür ilkeleri dobradır sözleri

Rekabetçi ruhlar ışıl ışıl parlar hikayeleri

Hayat kadar lezzetli fazlasıyla eğlenceli

Gitmeden önce vardır herkesin bir hikayesi

Bazen fısıldar sırları heyecana koşar

Ve baştan çıkartacak kadar eğlendirir oyunlar

Gözlerini aç hayata umutla bak

Yepyeni bir yolculuk bekliyor seni

Belki aşk belki hayat belki hırs belki hayal

Gözlerini aç hayata umutla bak

Yepyeni bir yolculuk bekliyor seni





