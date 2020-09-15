15.09.2020 - 07:00 |
Kanal D’den al haberi!
Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 19.00’da ekrana gelen Kanal D Ana Haber, dünyanın ve Türkiye’nin gündemini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.
Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 19.00’da ekrana gelen Kanal D Ana Haber, dünyanın ve Türkiye’nin gündemini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bayramoğlu, “Haber merkezimiz; uzman editör kadrosu, vatandaşın sesini ekrana getiren muhabir ile kameramanları ve prodüksiyon ekibiyle haberin nabzını tutuyor” dedi.