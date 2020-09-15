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15.09.2020 - 07:00 |

Kanal D’den al haberi!

Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 19.00’da ekrana gelen Kanal D Ana Haber, dünyanın ve Türkiye’nin gündemini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kanal D’den al haberi!
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Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 19.00’da ekrana gelen Kanal D Ana Haber, dünyanın ve Türkiye’nin gündemini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bayramoğlu, “Haber merkezimiz; uzman editör kadrosu, vatandaşın sesini ekrana getiren muhabir ile kameramanları ve prodüksiyon ekibiyle haberin nabzını tutuyor” dedi.

Necip Memili kızıyla dans etti'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Necip Memili, iki aylık kızı Asya ile dans ettiği videoyu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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