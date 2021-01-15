15.01.2021 - 07:00 |
Kanal D’ye iki ödül
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi.
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi. ‘Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı’na, Kanal D’de ekrana gelen ‘Hekimoğlu’nda oynayan Ebru Özkan, ‘Nursal Tekin Özel Ödülü’ne ise ‘Arka Sokaklar’ dizisinin ekibi layık görüldü. Ekip adına ödülü İlker İnanoğlu aldı.