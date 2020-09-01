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HaberlerMagazin Haberleri Kanbolat Görkem Arslan, 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldı
01.09.2020 - 11:53 |

Kanbolat Görkem Arslan, 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldı

Atv'nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon hazırlıkları sürerken, oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor.

Kanbolat Görkem Arslan, 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldı
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Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın ve Erkan Avcı’nın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Önümüzdeki günlerde ikinci sezonuyla Atv ekranında seyirci karşısına çıkacak olan dizi, kadrosuna Kanbolat Görkem Arslan’ı da ekledi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait ‘Kuruluş Osman’ın genel yönetmenliğini Metin Günay yaparken, başrolü 'Osman Bey' karakteriyle Burak Özçivit’in üstleniyor.

 

 

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