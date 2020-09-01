Kanbolat Görkem Arslan, 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldı

‘Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın ve Erkan Avcı’nın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Önümüzdeki günlerde ikinci sezonuyla Atv ekranında seyirci karşısına çıkacak olan dizi, kadrosuna Kanbolat Görkem Arslan’ı da ekledi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait ‘Kuruluş Osman’ın genel yönetmenliğini Metin Günay yaparken, başrolü 'Osman Bey' karakteriyle Burak Özçivit’in üstleniyor.