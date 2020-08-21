Flavia Pavanelli, Türkiye turuna çıktı. İlk olarak Kapadokya’yı ziyaret eden Brezilyalı oyuncu, çektirdiği kareleri 17.5 milyon takipçili Instagram hesabından,

“Kapadokya sihirli bir yer... Hangi resimleri yayınlayacağıma karar veremiyorum” notuyla paylaştı. Nişanlısı Junior Mendoza ile daha sonra Bodrum’a giden güzel, Juventus’un yıldız futbolcusu Douglas Costa ve model sevgilisi Nathalia Felix ile buluştu. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Pavanelli, son olarak İstanbul’a gitti.