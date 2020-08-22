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22.08.2020 - 07:00 |

Kapadokya turu

Amber Heard, Türkiye turuna devam ediyor.

Kapadokya turu
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Bodrum ve İstanbul’un ardından Kapadokya’ya geçen oyuncu, peri bacalarını ve mağaraları ziyaret eti. Heard paylaştığı bir video’da, “Şu an Türkiye’deyiz. Yanımızda bir rehber vardı fakat buraya girerken kayboldu. Bize de onu takip etmemiz gerektiğini söyledi” diyerek, espri yaptı. Daha sonra mağaranın fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Kapadokya’nın zamansız mağaralarıyla yaşsız güzelliklerinin nefes kesen anı...” notunu yazdı.

Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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