Kapadokya turu

Bodrum ve İstanbul’un ardından Kapadokya’ya geçen oyuncu, peri bacalarını ve mağaraları ziyaret eti. Heard paylaştığı bir video’da, “Şu an Türkiye’deyiz. Yanımızda bir rehber vardı fakat buraya girerken kayboldu. Bize de onu takip etmemiz gerektiğini söyledi” diyerek, espri yaptı. Daha sonra mağaranın fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Kapadokya’nın zamansız mağaralarıyla yaşsız güzelliklerinin nefes kesen anı...” notunu yazdı.