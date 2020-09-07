Kapalı gişe

07.09.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY
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Mabel Matiz, KerkiSolfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde bu sezon ikinci kez konser verdi.
EMRAH AKÇAAY
Biletleri kısa sürede tükenen konser için seyircilere teşekkür eden şarkıcı, “Yeniden buluştuk. Bir Harbiye klasiği olarak süslenip, karşınıza çıktım. Hep birlikte şarkı söyleyebilmek çok güzel” dedi.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.