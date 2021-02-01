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01.02.2021 - 07:00 |

Kar tatili

Öznur-Burak Yakın çifti, çocuklarıyla sömestir tatilini değerlendirmek için ülkemizin gözde kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’daki Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort’ü tercih etti.

Kar tatili
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Öznur-Burak Yakın çifti, çocuklarıyla sömestir tatilini değerlendirmek için ülkemizin gözde kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’daki Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort’ü tercih etti. Burak Bey, yoğun işlerinden dolayı ailesine birkaç gün sonra katıldı. Gün boyu pistlerde kayarak, karın tadını çıkaran çift, akşamüzeri ise çocuklarıyla safari turu yaptı.

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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