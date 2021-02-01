Kar tatili

Öznur-Burak Yakın çifti, çocuklarıyla sömestir tatilini değerlendirmek için ülkemizin gözde kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’daki Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort’ü tercih etti. Burak Bey, yoğun işlerinden dolayı ailesine birkaç gün sonra katıldı. Gün boyu pistlerde kayarak, karın tadını çıkaran çift, akşamüzeri ise çocuklarıyla safari turu yaptı.