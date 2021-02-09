09.02.2021 - 07:00 |
Karaca anısına klip
Kıraç, 17 yıl önce hayatını kaybeden Cem Karaca’yı kliple anıyor.
Şarkıcının son albümünde yer alan ‘Muhtar’ın video’su, Karaca’nın ölüm yıl dönümü nedeniyle, özel görüntüleri, fotoğrafları ve kendisinin hediye ettiği şapkasıyla Kıraç’ın senkron görüntülerinden oluşuyor.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.