MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın yaşamını yitirdi
22.12.2020 - 15:37 | | DHA

Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın yaşamını yitirdi

49 yaşındaki Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın, İstanbul'da beyin tümörü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aydın, yarın Trabzon'da toprağa verilecek.

Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın yaşamını yitirdi
ABONE OL

Karadeniz müziğinin sevilen ses sanatçısı Hüseyin Aydın, yaklaşık 1 yıldır beynindeki rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu. Aydın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Bir süre önce beyin tümöründen ameliyat olan ve yörede 'Çayan Hüseyin' olarak tanınan sanatçının ölümü, sanat camiası, ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu. Evli ve 3 çocuk babası Aydın'ın cenazesi, İstanbul'dan Trabzon'a getirilerek, Şalpazarı ilçesinde yarın toprağa verilecek.

Yörede atma türkülerinin yanı sıra yayla şenliklerinin sanatçısı olan Aydın, seslendirdiği 'Otantik Kaydeler'le tanınıyordu.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuğba Özerk: Kendime bilerek acı çektiriyorum

Tuğba Özerk: Kendime bilerek acı çektiriyorum

Melis Sezen'den flaş Murat Dalkılıç açıklaması

Melis Sezen'den flaş Murat Dalkılıç açıklaması

Atiba Hutchinson'a yoğun ilgi

Atiba Hutchinson'a yoğun ilgi

Diagne alışveriş turunda

Diagne alışveriş turunda

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet