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21.01.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Karan oyun okulunda

Oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan’la önceki gün Etiler trafiğinde objektiflere takıldı.

Karan oyun okulunda
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Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'le mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan’la önceki gün Etiler trafiğinde objektiflere takıldı. Çocuğunu ilk defa oyun okuluna götürdüğü öğrenilen oyuncu, “Karan’ı aldım, şimdi eve gidiyoruz” diyerek, Beykoz’a geçti.

Karan oyun okulunda

"NAZAR KORKUMUZ YOK"

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, oğulları Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortam da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz" demişti.

Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum. Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şekilde cevap vermişti.

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"ÇOCUKLUĞUNU YAŞASIN"

Fahriye Evcen "Çocuğunuz için pahalı ve markalı kıyafetler almayı tercih eder misiniz?" sorusuna, "Bizim için en önemli olan şey bolca eğlenmesi çocukluğunu yaşaması, biz başka şeye dikkat etmiyoruz, eğlenceli ve güzel yetişmesi önemli" yanıtını verdi.

Karan oyun okulunda

Doğum sonrası verdiği kilolarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Özel bir diyetim yok. Karan'ın peşinden koşturunca böyle oluyor" demişti.

Üç yıl önce dünyaevine giren çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucağına aldı.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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